Feci olay! Sel suları Samsun'da can aldı! Başta Batı Karadeniz olmak üzere çok sayıda ili etkileyen şiddetli sağanak yağış Samsun'da da sele yol açtı. Kentte dün akşam bir derenin taşması sonucu sel sularına kapılan 45 yaşındaki Türkan Yılmaz ise yaşamını yitirdi