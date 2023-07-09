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        Feci olay! Sel suları Samsun'da can aldı!

        Başta Batı Karadeniz olmak üzere çok sayıda ili etkileyen şiddetli sağanak yağış Samsun'da da sele yol açtı. Kentte dün akşam bir derenin taşması sonucu sel sularına kapılan 45 yaşındaki Türkan Yılmaz ise yaşamını yitirdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 13:07
        Sel suları Samsun'da can aldı!
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası derenin taşması ile sel sularına kapılan engelli Türkan Yılmaz'ın (45), cansız bedenine ulaşıldı.

        DHA'nın haberine göre Çarşamba ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası Abdal Deresi taştı.

        Fotoğraf: İHA

        Odun toplamak için dışarı çıkan engelli Türkan Yılmaz da sel sularına kapıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve arama-kurtarma ekibi gönderildi. Ekipler, saat 08.00 sıralarında Yılmaz'ın 6 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı.

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        Fotoğraf:DHA

        Cenaze, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        #son dakika
        #Samsun
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