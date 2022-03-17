Serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı konuştu! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Rusya ile Ukrayna arasında 22 gündür devam eden savaşta can kayıpları artmaya devam ederken, Ruslar tarafından gözaltına alınan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov uzun süren diplomatik çabalar sonucunda serbest bırakıldı.

"DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

İHA'da yer alan son dakika haberine göre serbest kaldıktan sonra açıklama yapan Fedorov, “Sayın Melitopol halkı. Bu benim 6 günlük esir alınışımdan sonraki ilk videom. Öncelikle, özgürlüğüm için meydanlara inen Melitopol halkına teşekkür etmek istiyorum. Biz Ukraynalıyız, Melitopollüyüz. Çıkarlarımızı savunmak bizim özelliğimizdir. Hepinize desteğiniz için teşekkür ederim.

Esir düştüğümde desteklerinizi, benim için verdiğiniz mücadeleyi hissettim. Serbest bırakılmam için mümkün olan ve olmayan her şeyi deneyen dostlarıma teşekkür ederim” dedi.

"BAYRAĞIMIZI İNDİRENLER SAĞ KALMAYACAK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e de yardım ve desteğinden dolayı teşekkür eden Fedorov, “Daha sonra detaylı şekilde anlatacağım. Ekibimizle birlikte yakın bir gelecekte bayrağımızı Melitopol merkezinde dalgalandıracağız. O bayrağı oradan indirenler sağ kalmayacaklar. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.