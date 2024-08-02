SGK tarih verdi: Emekli maaş farkları ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?
En düşük emekli maaşının 10 bin liradan, 12 bin 500 liraya çıkmasıyla milyonlarca emeklinin maaş farkı ortaya çıkmıştı. SGK, bugün yaptığı bir açıklama ile maaş farklarının yatacağı tarihi açıkladı. İşte, 2024 emekli maaş farkı ödeme tarihleri...
En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da öngören, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete'de yayımlandı. Milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ödeme tarihleri, SGK tarafından açıklandı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESABA YATACAK?
SGK'dan yapılan açıklamada "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkartılacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların, emekli veya yaşlılık maaşı almasının ardından aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek.