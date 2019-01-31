Transferin son gününe girilirken Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı!

Bip Spor'un haberine göre Beşiktaş, Borussia Dortmund’un Japon yıldızı Shinji Kagawa’yı kiralık olarak kadrosuna kattı! Teknik direktör Şenol Güneş'in bu transfer konusunda ikna edildiği belirtililen haberde anlaşmanın 6 aylık olduğu da belirtildi.

Ayrıca Beşiktaş'ın Kagawa'ya 1,1 milyon Euro garanti ücret ödeyeceği, anlaşmada 1,6 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunduğu da kaydedildi.

Japon futbolcunun 31 Ocak'ta İstanbul'a geleceği belirtildi.

Kagawa'yı Fransa Ligue 1'de kümede kalma mücadelesi veren Monaco'nun da istediği biliniyordu.