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        Haberler Gündem Hava Durumu NEM BOMBASI! Son dakika: Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor | Son dakika haberleri

        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor

        Türkiye genelinde yağışsız ve kurak günler devam ediyor. Hava sıcaklıkları gündüz rekor değerlere ulaşırken, geceleri ise yüksek nem bunaltıyor. Bir süre daha yağış beklenmiyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel aktardı...

        Giriş: 14.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:05
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        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
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        Türkiye’de yağmursuz günler sürüyor. Doğu Karadeniz’de birkaç yayla ve köy hariç ülkede yağmur göremiyoruz. Bugün öğleden sonra Samsun çevresinde lokal ama kuvvetli yağmur geçişi olabilir, yarın da Trabzon çevresinde yine gök gürültülü ama kısa süreli birkaç yağmur bulutu oluşabilir.

        İstanbul’da barajlar yüzde 50 seviyesinin biraz üzerinde, Ankara ve İzmir yüzde 30’un altına düştü. Muğla-Bodrum-Fethiye boyunca kuraklık bu sezon iyice ağırlaştı, tankerler 1 aydır mahalle mahalle geziyor. Bu durum yakında yeni yağmur görüntüsü olmadığı için pek değişmeyecek. Güney Ege’de su ve enerji kesintileri 2024 yazının en çok hatırlanan konusu olabilir.

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        MARMARA RÜZGARLI, DENİZ DALGALI

        Hafta sonu Marmara’da ve İstanbul’da önemli bir değişim yok, sıcaklıklar gündüz 31-32°C. Kuvvetli esen rüzgar haftaya salıya kadar Marmara’da şehirleri havalandırmayı sürdürecek. Deniz üzerinde poyrazdan fırtına, şehirlerde ise 25-30 km/saatte esen rüzgarlı bir hava olacak.

        Cumartesi ve pazar İstanbul’un ve Sakarya’nın kuzey kıyılarında deniz dalgalı olacak. Akıntılar ve büyük dalgalar nedeniyle denizde vakit geçirirken boğulma riski unutulmamalı.

        GECE NEM BOMBASI

        Marmara Bölgesi yeni bir sıcak hava dalgası beklenmiyor, ancak mevcut hava özellikle gece saatleri yeterince bunaltıcı, rüzgar günlerdir kuvvetli eserek Karadeniz üstünden yine bolca su buharını şehirlere taşıyor.

        Gündüz güneşin altında yanıp kavrulan koyu zeminler, ısı absorblayan yüzeyler, gece olduğunda ısıyı (uzun dalga boylu radyasyon) yavaşça salıyor.

        İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya gibi şehirlerde denize yakınlık sebebiyle zaten su buharı zenginiyiz, gece halen yüksek hissedilen sıcaklık insanları uykusuz bırakıyor. Daha sık su içmeyi unutmayalım.

        Güneydoğu ve Doğu Anadolu güneşlenmeye devam ediyor. Sıcaklıklar Adıyaman-Kahramanmaraş arasında gölgede 42°C’ye ulaşırken gelecek 5 gün önemli bir serinlik görünmüyor.

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