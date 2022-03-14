Sigaraya zam mı geldi? Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın bazı sigara markalarına 2 TL zam geleceğini açıklamasının ardından gözler güncel sigara fiyatlarına çevrildi. Peki, sigara zammı ne kadar oldu, kaç TL?