Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Eruh bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
AA'nın haberine göre açıklamada, operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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