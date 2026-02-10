Siirt'te 3'üncü kattan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Siirt'te 43 yaşındaki 2 çocuk annesi Dilek Danış, bir apartmanın 3'üncü katından dengesini kaybederek düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Danış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Siirt'te bir apartmanın 3’üncü katından düşen 2 çocuk annesi Dilek Danış (43), hayatını kaybetti.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Siirt'in Kooperatif Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilek Danış, iddiaya göre 3'üncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Danış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Danış'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.