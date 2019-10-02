İstanbul'da son yılların en büyük operasyonu!

Siirt'in Baykan kırsalında 29 Eylül tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi. Teröristin, 2017 yılında Siirt'in Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlendi.

Baykan İlçesi Kaymakamı Mehmet Kocabey, Baykan İlçesi'ne bağlı Yarımca köyünde devam eden üstyapı çalışmalarının inceledikten ve Yarımca Jandarma Karakolunu ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda terör örgütü PKK/KCK'nın bombalı saldırısına uğramıştı. Kaymakam ve korumalar yara almadan kurtulmuştu.