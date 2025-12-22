Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Silahlı saldırıya giderken yakalandılar: 4 tutuklama | Son dakika haberleri

        Silahlı saldırıya giderken yakalandılar: 4 tutuklama

        Sakarya'da, husumetlilerine silahlı saldırı düzenleyeceği belirlenen grubun içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobilde 2 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:19 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saldırıya giderken tutuklandılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya’da, husumetlilerine silahlı saldırı düzenleyeceği belirlenen grubun içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobilde 2 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı

        Erenler ilçesinde bir grup, husumetlisi olduğu başka bir grup tarafından tehdit edildiklerini ve kendilerine silahlı saldırı düzenleneceğini polise ihbar etti.

        POLİS TARAFINDAN 'DUR' iHBARI

        İhbar üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu, diğer gruba saldırı için gittikleri belirlenen, içerisinde Y.Y.T. (21), A.A. (22), R.T.B. (23) ile M.Y. (21) isimli kişilerin bulunduğu otomobile polis tarafından ‘dur’ ihtarında bulunuldu.

        ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, kaçtıktan bir süre sonra aracı bir sokağa park etti. Polis, otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalıştıkları sırada 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araçta yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 12 fişek ele geçirildi.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede ‘Birden fazla kişiyle birden fazla kişiyi silahlı tehdit’ ve ‘6136 sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor