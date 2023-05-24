Silivri'de Sevgi Demirci ve iki çocuğunu öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden Ö.Y., polisteki sorgusunda ayrıca 2 kişinin daha öldürüldüğünü söyledi. Ö.Y., Sevgi Demirci'nin eşi Mücahit Polat ile akrabası Erdoğan Polat'ın 2017 ve 2018 yıllarında Ü.Y. tarafından öldürülüp, Silivri ve Çatalca'da gömüldüğünü anlattı.