Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silivri'de 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme! 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

İstanbul Silivri'de Sevgi Demirci ve iki çocuğunu öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, 2 kişiyi daha öldürdüklerini söyledi. Olay sonrası arama çalışmaları başlarken, olayla ilgili toplam 3 kişi gözaltına alındı

ABONE OL
DHA
  • Son dakika haberi: İstanbul Silivri'de 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme! 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

    Silivri'de Sevgi Demirci ve iki çocuğunu öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden Ö.Y., polisteki sorgusunda ayrıca 2 kişinin daha öldürüldüğünü söyledi. Ö.Y., Sevgi Demirci'nin eşi Mücahit Polat ile akrabası Erdoğan Polat'ın 2017 ve 2018 yıllarında Ü.Y. tarafından öldürülüp, Silivri ve Çatalca'da gömüldüğünü anlattı. 
  • Son dakika haberi: İstanbul Silivri'de 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme! 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

    Bu gelişme üzerine cesetleri bulabilmek için kazı çalışması başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
  • Son dakika haberi: İstanbul Silivri'de 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme! 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

    Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları, 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana haber alınamadığını söyleyerek yardım istemiş, ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. 
  • Son dakika haberi: İstanbul Silivri'de 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme! 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

    Yapılan soruşturmada Silivri, Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve çocukları 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki Rümeysa Polat'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.
  • Son dakika haberi: İstanbul Silivri'de 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme! 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

    İKİ KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞ

    Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Ü.Y. ve Ö.Y. akşam saatlerinde getirildikleri Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. 
  • Son dakika haberi: İstanbul Silivri'de 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme! 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

    Polis tarafından sorgulanan Ü.Y.'nin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, diğer şüpheli Ö.Y. cinayetleri bildiğini ayrıca iki kişinin daha öldürüldüğünü söylediği öğrenildi.
  • Son dakika haberi: İstanbul Silivri'de 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme! 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

    KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Ö.Y., sorgusunda Ü.Y.'nin  Sevgi Demirci'nin kocası Mücahit Polat ile onun akrabası olan Erdoğan Polat'ı da öldürerek Silivri ve Çatalca'da gömdüğünü bildiğini belirtti.  
  • Son dakika haberi: İstanbul Silivri'de 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme! 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

    Sevgi Demirci'nin Erdoğan Polat'la da ilişki yaşadığını iddia eden Ö.Y.'nin 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen iki olayı, Ü.Y.'nin kendisi de öldüreceğinden korktuğu için kimseye söylemediğini iddia ettiği öğrenildi. 
  • Son dakika haberi: İstanbul Silivri'de 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme! 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

    Polis ekipleri şüphelinin bu ifadesi üzerine Ö.Y.'nin cesetlerin gömüldüğünü belirttiği Silivri ve Çatalca'da iki farklı bölgede kazı çalışması başlattı.
  • Son dakika haberi: İstanbul Silivri'de 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme! 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

    GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

    Öte yandan polis soruşturmasında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin cinayetleri bilip polise bilgi vermeyen bir kişi olduğu belirtildi. 
  • Son dakika haberi: İstanbul Silivri'de 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme! 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

    Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü gözaltındaki şüpheliler için Cumhuriyet savcılığından ek gözetim izni alındığı belirtildi.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.