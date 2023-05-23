Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu!

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DHA

İstanbul´da iddiaya göre 2.5 yıl önce Sevgi Demirci oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat ile birlikte şüpheli bir şekilde kayboldu.

AİLESİ TV PROGRAMLARINA KATILDI DHA'da yer alan habere göre Demirci ve çocuklarının bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı.

SİLİVRİ'DE OLDUKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ Programda Sevgi Demirci ve çocuklarının son görüldüğü yerin Silivri´de olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri´de arama çalışması başlattı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ 3 CESET BULUNDU Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı. Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu.

ANNE, OĞLU VE KIZINA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat´a ait olduğu düşünülüyor.