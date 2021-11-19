Şırnak'ta askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu 0:00 / 0:00

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazada ağır yaralanan Geçit'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

AA'nın haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN ŞEHİT GEÇİT İÇİN TAZİYE MESAJI

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Şırnak Uludere'de askeri araç kazasında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için taziye mesajı yayımladı.

Genelkurmay Başkanı Güler, Astsubay Üstçavuş Geçit'in şehit olduğunu anımsatarak, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.