        Aşiretten düğün kısıtlaması! | Şırnak haberleri | Son dakika haberleri

        Aşiretten düğün kısıtlaması!

        Şırnak'ın en büyük aşiretlerden biri olan Goyan aşiretince düğünler için yeni kararlar aldı. Takılacak altından hediyelere, çekimden orkestraya kadar 21 farklı konuda kısıtlama getiren aşiret, gençlerin rahat bir şekilde evlenmelerinin yolunu açtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:24
        Aşiretten düğün kısıtlaması!
        Şırnak’ta Mendıkan bölgesindeki Goyan aşireti mensubu belediye başkanları, muhtarlar, kanaat önderleri ve gençler bir araya gelerek düğünler için yeni kararlar aldı.

        "DÜĞÜN MADDİ ZARAR VERMEMELİ"

        Her geçen gün düğün masrafları katlanarak yeni evlenen çiftlere maddi ve manevi zarar verdiği için yeni kısıtlamalara giden aşiret mensubu üyeler, gençlerin evlenmeleri için birçok kısıtlama getirerek gençlerin mağdur olmayacağı bir taslak çıkardı.

        21 MADDE BELİRLENDİ

        Alınan 21 maddelik karar, aşiret içindeki düğünlerde uygulanacak. Alınan kararlar şu şekilde:

        "Geline takılması için en fazla 70 gram altın, söz merasiminde sadece geline yüzük takılacak. Kız isteme ve nişan merasimlerinde sahne organizasyon olmayacak. Belde ve köy dışına kuaföre ya da dış çekime gidilmeyecek.

        Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Sadık Yıldırım.
        Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Sadık Yıldırım.

        "DÜĞÜN 1 GÜN OLACAK"

        Kuaför ücreti en fazla 5 bin, orkestra 40 bin, kameraman ekibine ise 30 bin lira verilecek. Söz ve nişan aynı gün yapılacak, düğün 1 gün olacak. Söz kesimlerinde tepsiye bahşiş atılmayacak, geline telefon ya da fazla yüzük götürülmeyecek. Damat başına giden davetliler en az 500 lira götürecek.

        Köy, belde ve ilçe dışına gelin almaya giden konvoy yapmayacak, en fazla 5 araç gidecek. Gelinlik ya da nişan elbisesi dışarıdan getirilmeyecek, yerel esnaftan alınacak bu kurallara uymayanların hiç bir şekilde düğünlerine katılım sağlanmayacak."

        "2 MİLYONLUK MASRAF 500 BİN TL'YE İNDİ"

        Uludere ilçe ve beldelerinde alınan kararları sevinçle karşılayan gençler rahat nefes aldı. Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Sadık Yıldırım, aldıkları kararlar sayesinde 2 milyonluk masrafın artık 500 bin lirayı geçmeyeceğini söyledi.

        Yıldırım, "Goyan aşireti olarak ilçemiz ve beldemiz genelinde Mendıkan bölgesinde yeni düğün kararları alınmıştır. Bu kararlar sayesinde gençlerimiz rahat bir şekilde evlenebilecek. Bizim aşiretin alanı çok büyük, gençlerin düğünlerde kolaylaştırıcı kararları alındı. Uzungeçit beldesinde herkesin katılımıyla gençlerin evlenmesi için önemli kararlar alınmıştır. 70 gram altın alınması kararı alındı.

        Gelin ve damat dış çekimler için uzaklara gitmesin dedik. Hem dinimizde hem de kültürümüzde gençlerin kolay şekilde evlenmesi için bazı konularda sınırlandırma getirdik. Diğer anlamda orkestra ve kamera ekipleri uygun bir bütçeyle ayarlandı. Özellikle dış çekim ve belde dışına gidilmesi cep telefonu makas kesme parası gibi şeyler kaldırıldı.

        "YILDA 50 DÜĞÜN OLUYOR"

        İmamlar, muhtarlar ve köylüler ortak bir karar aldık. Yılda 50 düğün oluyor ciddi bir masraf yapılıyordu, önüne geçmiş olduk. Kadınlara yönelik yapılan asılsız haberleri kabul etmiyoruz. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Kadınlar bizim kültürümüzde her zaman en güzel yerdedir. Tam tersine bizim kültürümüzün ana omurgası kadınlardır. Düğünlerde kadınlarımız için halay başı çekilmeyecek gibisinden bir kararı almadık. Gençlerimiz ve kadınlarımız bizim için kıymetlidir. Asla biz kadını ötekileştirmedik başımızın tacıdır. Her manada kadınlarımızın başımızın üstünde yeri vardır. Goyan aşireti olarak kadınlarımız bizim çok değerlidir" dedi.

