Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Şırnak’ta kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

        Şırnak’ta kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

        Şırnak'ta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 17:06 Güncelleme: 19.01.2026 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        34 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÇOK SAYIDA GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince 12-18 Ocak tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde operasyonlar düzenledi. 115 şahsa ait olan ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 4 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 2 adet payp, 41 gram metamfetamin, 500 litre kaçak motorin, 68 adet cep telefonu, 24 bin 134 adet bandrolsüz sigara, 133 kilo nargile tütünü, 2 bin 838 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 231 adet oto yedek parça, 1454 adet muhtelif tekstil malzemesi, 2 bin 286 adet muhtelif kozmetik ve süs eşya, 913 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Kaçak malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 34 milyon 222 bin 20 lira olduğu belirtildi.

        109 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

        Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 109 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından da haklarında arama kaydı bulunan 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Önemli duyuru, paylaşalım

        Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu

        #şırnak
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?