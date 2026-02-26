Sivas'ta feci kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş: 26.02.2026 - 12:29 Güncelleme:
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
2 TIR ÇARPIŞTI
AA'daki habere göre kaza; Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Elmaddin Gurbanov'un (41) kullandığı TIR ile D.K. (23) yönetimindeki TIR, Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel Geçidi mevkisinde çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü Gurbanov olay yerinde hayatını kaybetti, D.K. ve yanında bulunan Ö.K. ise (49) yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
