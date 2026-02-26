Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sivas'ta feci kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta feci kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Sivas'ta bir trafik kazası meydana geldi. İki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada Azerbaycan uyruklu sürücü Elmaddin Gurbanov olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı

        Giriş: 26.02.2026 - 12:29
        İki TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        2 TIR ÇARPIŞTI

        AA'daki habere göre kaza; Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Elmaddin Gurbanov'un (41) kullandığı TIR ile D.K. (23) yönetimindeki TIR, Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel Geçidi mevkisinde çarpıştı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada, sürücü Gurbanov olay yerinde hayatını kaybetti, D.K. ve yanında bulunan Ö.K. ise (49) yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

