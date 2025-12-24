Habertürk
        Son dakika: Sivas'ta okul servisi yan yattı... 14'ü öğrenci 15 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta okul servisi yan yattı... 14'ü öğrenci 15 yaralı

        Sivas'ta öğrencileri taşıyan okul servisi yan yattı. Araç içerisindeki 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:20 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:20
        Okul servisi yan yattı... 15 yaralı
        Sivas'ta öğrencileri taşıyan okul servisi yan yattı. Araç içerisindeki 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

        BUZLANMA NEDENİYLE KAZA YAPTI

        İHA'daki habere göre kaza; sabah saatlerinde Sivas'ın Alahacı köyü yakınlarında meydana geldi. Yıldız Beldesi İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan okul servisi, yoldaki buzlanma nedeniyle yan yattı. Yan yatan okul servisinde bulunan 14 öğrenci ve araç sürücüsü yaralandı.

        YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Konuya ilişkin Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada: "Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, yaralılara ivedilikle ilk müdahaleler yapılmıştır. Araçta bulunan toplam 14 lise öğrencisi ile araç sürücüsünden, ilk belirlemelere göre 2 öğrencinin orta derecede, diğer öğrenciler ile araç sürücüsünün ise hafif düzeyde yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar il merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve araç sürücümüze acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

        #sivas
        #Son dakika haberler
