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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika! Skandal görüntü: 6 yaşındaki çocuğa bu yapılır mı!
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Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi!

İstanbul Sultangazi'de skandal bir olay yaşandı. İlçede bir kişi, 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek, ateş açtırdı ve yetmezmiş gibi bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin ardından da çocuğun eline silah verdiği iddiasıyla baba ve enişte gözaltına alındı

Son dakika! Skandal görüntü: 6 yaşındaki çocuğa bu yapılır mı!
DHA

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"NASIL SIKTIM AMA"

DHA'nın haberine göre görüntülerde, küçük çocuğun "abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.

BABA VE ENİŞTEYE GÖZALTI

Öte yandan Görüntülerin yayınlanmasının ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğun ateş etme anını kaydedip sosyal medyada paylaşan baba Selami K. (47) ve kurusıkı tabancayı çocuğa verip ateş ettirdiği iddia edilen enişte Mustafa Ş.'yi (36) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve "anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması", "özel hayatın gizliliğinin ihlali" ile "aile hukukundan kaynaklanan hükümlülüğün ihlali" suçlarından haklarında işlem yapılan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Görüntülerin yaklaşık 6 ay önce çekildiği öğrenildi.

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