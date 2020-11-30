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Son dakika haftaiçi ve haftasonu sokağa çıkma yasağı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında haftaiçi belli saatlerde ve haftasonu tam gün sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı. Peki Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta? Sokağa çıkma yasağı hangi günler? İşte son dakika haftaiçi sokağa çıkma yasağı saatleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜNLER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftaiçi saat 21.00 ile 05.00 arasında haftasonu ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır." dedi.

Erdoğan "Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.

Cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir." dedi.