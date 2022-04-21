Sokağa terk edilen Pitbull'dan aracın üzerine çıkarak kurtuldu 0:00 / 0:00

İHA

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından sokağa terk edilen Pitbull cinsi köpek, yoldan geçen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

İHA'nın haberine göre, bu sırada marketten çıkıp evine gitmek isteyen bir kişiye saldıran Pitbull cinsi köpek ile başka bir sokak köpeği, vatandaşın dakikalarca peşini bırakmadı.

Korkusundan park halinde bulunan bir arabanın üstüne çıkan vatandaş, uzun bir süre aşağı inemedi. Sokak üzerinde ilerleyen bir otomobil, korku dolu anlar yaşayan vatandaşın yardımına yetişti. Köpeğin uzaklaşmasını fırsat bilen vatandaş da koşarak sokaktan uzaklaştı. Olayı ufak sıyrıklarla atlatan vatandaşın o anları ise çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"HER İKİSİ DE SOKAĞA TERK EDİLMİŞ"

Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşın komşusu olan mahalle sakini Cüneyt K. "Komşuma saldıran iki köpek var, birisi Pitbull cinsi bir köpek. Bu köpeğin yakalandığı söylendi fakat diğer köpek halen yakalanamadı. İki köpek de tasmalı fakat sahipsizler. Yani bu köpekler buraya ait değil. Komşum olan kişi köpekler saldırmaya başlayınca can havliyle kaldırıma koşup kendisini arabanın üstüne çıkarak köpeklerden kurtarıyor. O esnada başka bir otomobil gelip kendisine yardım ediyor ve köpeklerden bu şekilde kurtulabiliyor. Köpeklerin saldırmasıyla ufak sıyrıklarla kurtuluyor. Daha sonra ambulans geldi ve gerekli kontroller yapılarak evine döndü." şeklinde konuştu.