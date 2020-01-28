Son dakika şoke eden ifade! 11 aracın lastiğini kesti! 2 aracı ateşe verdi!

İHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde, dün sabah saatlerinde Şişli Feriköy Ortanca Sokak’ta, park halindeki 11 aracın lastikleri kesilmiş ve 2 araç benzin dökülerek yakılmıştı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayın hemen ardından, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler olay yerlerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek araçların lastiğini keserek ateşe veren şüphelinin kimliğini tespit etmişti.

ŞİŞLİ POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI

İHA'da yer alan habere göre ekipler, kimliği belirlenen şüpheliyi kısa süre içerisinde ikametinde yakalayarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürmüş, evde yapılan aramada olayda kullanılan bıçak da ele geçirilmişti.

"SARHOŞTUM, HATIRLAMIYORUM"

Emniyette sorguya alınan Ömer A.'nın (46) ‘tehdit’ ve ‘darp’ suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, “Olay günü alkollüydüm, nasıl yaptığımı hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şişli’de 11 aracın lastiğini kesip, 2’sini benzin dökerek yaktığı iddia edilen şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının “Araçları neden yaktınız?” sorusuna, “Ben yapmadım, hatırlamıyorum” dediği görüldü.