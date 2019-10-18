Radyoterapi (ışın tedavisi) nasıl yapılır? Ne kadar süreyle uygulanır?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya paylaşımlarında Barış Pınarı Harekatı'nı protesto adı altında terör propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Ekim’de yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

TÜFEK VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre eylem yapma hazırlığında oldukları da belirtilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 şarjör, 11 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemeleri sürüyor.