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Son dakika haberler... Mersin'deki 'Özel görüntü' davasında flaş karar!

Mersin'de 5 ay evli kaldığı eşinin özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığı gerekçesiyle hakkında dava açılan eski koca hakkında mahkeme kararını verdi. Davada Burak Etiler'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca mahkemede yalancı tanıklık yapan 3 kişi hakkında da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu

KARAR ÇIKTI! Son dakika: Sosyal medya ayağa kalkmıştı, hapis cevzası verildi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda karar!
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İHA

Mersin'de eski eşi Nida Nur Yıldız'ın (30) cep telefonu kamerasıyla çektiği özel görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen Burak Etiler'in (43) yargılanmasına devam edildi.

İHA'da yer alan habere göre, Mersin 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya eski koca Burak Etiler, müşteki Nida Nur Yıldız, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Burak Etiler, eski eşinin kendisinden yüklü miktarda para istediğini ve bu yüzden kendisine dava açtığını iddia etti.

Nida Nur Yıldız da eski eşinin hakkında söylediği iddiaları yalanlarken, şahsın en ağır cezayı almasını talep etti. Duruşmada konuşan tanıklar ise farklı ifadeler verirken, hakimin sorduğu sorulara da farklı farklı cevaplar verdi.

Mahkeme hakimi, 'tek bir eylemle özel hayatın gizliliğini ihlal' ile 'kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde yayılması' suçundan sanık Burak Etiler'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca hakim, duruşmada yalancı tanıklık yaptıkları iddiasıyla V.Ü., A.A. ve S.Ç. hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"HAK YERİNİ BULDU"

Mahkeme çıkışı gazetecilere açıklamalara bulunan Nida Nur Yıldız, iddialarının mahkeme tarafından doğrulandığını belirterek, "Sanığın suç işlediği kesinleşti. Gerçekten içim çok rahatladı. Onun dışında tanıklarıyla ilgili yalan konuştukları için işlem yapıldı. Halen korkuyorum ama kadınlar korkmasınlar. Başına bu tür şeyler gelen kadınlar kesinlikle sessiz kalmasın. Hak yerini buldu. Çok şükür ki alnımın akıyla çıktım" dedi.

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