Sermaye Piyasası Kurulu para piyasası fonlarına ilişkin esaslarda değişiklik yaparak fon değerinin asgari yüzde 50'sinin mevduat hesaplarında değerlendirilmesi zorunluluğu getirdi.
SPK'nın dün akşam yayımlanan açıklamasında "Para piyasası fonlarının fon toplam değerinin asgari yüzde 50’si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilir." denildi.
Eklenen maddede, "Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin yüzde 6’sını aşamaz. Söz konusu fonlar tarafından ters repo işlemlerine ve Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerine yapılan yatırımın toplam tutarı ise fon toplam değerinin yüzde 40’ını aşamaz." ifadeleri de kullanıldı.
VARLIK FONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Ayrıca, SPK, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek para ve sermaye piyasası araçlarının yatırım fonlarına ilişkin yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulmasını içeren değişiklik konusunda da bir açıklama yaptı
Açıklamada, tebliğ değişikliği öncesinde de, yatırım fonlarınca, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilmesinin mümkün olduğu, yapılan değişiklik ile birlikte, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek olan para ve sermaye piyasası araçlarının da TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen araçlar gibi yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35'ini aşamaz." ifadesi ile TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımın araç bazında (ISIN bazında) fon toplam değerinin yüzde 35'ini geçemeyeceği hükmü korunarak, araç bazında (ISIN bazında) yoğunlaşma riskine karşı sınırlamaya tabi tutulduğu kaydedildi.
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