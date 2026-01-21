Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sultanbeyli'de 5 katlı binada yangında can pazarı: 12 kişi kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Sultanbeyli'de 5 katlı binada yangında can pazarı: 12 kişi kurtarıldı

        Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:03 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:12
        Yangında can pazarı: 12 kişi kurtarıldı
        Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın 3’üncü katında çıkan yangında binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ise hastaneye kaldırıldı.

        5 KATLI BİNANIN 3'ÜNCÜ KATINDA YANGIN ÇIKTI

        Olay, Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        12 VATANDAŞ KURTARILDI

        Binada mahsur kalan 12 vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılırken, bazı vatandaşlar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        #istanbul
