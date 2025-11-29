Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Süper Lig'de ayrılık: İlhan Palut - Çaykur Rizespor Haberleri

        Süper Lig'de ayrılık: İlhan Palut

        İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 17:13 Güncelleme: 29.11.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de ayrılık: İlhan Palut
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında 1-0 kaybettikleri Kayserispor maçının ardından istifa etti.

        Kayserispor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan Palut, "Maçı konuşmak istemiyorum. En azında kendim ve ekibim adına maç değerlendirmesi yapmak istemiyorum. 2.5 yıldır burada çalışıyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir kulüp. Çok iyi insanlar var. Artık geldiğimiz an itibarıyla hayatım boyunca bir görevde geri adım atmak hiç tarzım değil ama bu takıma yeni bir ses lazım. Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım. Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat ama bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde. Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler. Kulüpten müsaade almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Son olarak sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Rizespor, ligde bu sezon 14 maçta 14 puan topladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!