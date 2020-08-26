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Son dakika! Süper Lig'de fikstür belli oldu! İşte derbi haftaları

Son dakika haberine göre; Süper Lig'in fikstür çekimi gerçekleştirildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatarasaray ve Trabzonspor arasındaki derbi maçların haftaları belli oldu

Süper Lig

Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Akıncıoğlu ile İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021'de tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.

HASAN AKINCIOĞLU KONUŞTU

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken koronavirüs salgınının bitip eski günlere yeniden kavuşulacağını ifade etti. Pandemi döneminde yoğun çalışma gerçekleştiren sağlık personellerine teşekkür eden Hasan Akıncıoğlu, "Yeni sezonda maçları Sağlık Kurulu´nun belirlediği şekilde oynamaya devam edeceğiz. Dün yaptığımız toplantıda ekim ayından itibaren statların kapasitesinin yüzde 30´u kadar seyirci alma yönünde karar aldık. Futbol güzel bir oyun ve hepimizin görevi değer katmak. Futbol ailesi olarak değerli kulüplerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız" dedi.

SÜPER LİG'DE 1. HAFTA

Ankaragücü - BB Erzurumspor
DG Sivasspor - Alanyaspor
Kayserispor - Kasımpaşa
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Hatayspor - Başakşehir
Galatasaray - Gaziantep FK
Göztepe - Denizlispor
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Beşiktaş
Antalyaspor - Gençlerbirliği

DERBİ TARİHLERİ

1. Hafta

Trabzonspor - Beşiktaş

3. Hafta

Galatasaray - Fenerbahçe

6. Hafta

Fenerbahçe - Trabzonspor

10. hafta

Fenerbahçe - Beşiktaş

15. hafta

Trabzonspor - Galatasaray

19. Hafta

Beşiktaş - Galatasaray

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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