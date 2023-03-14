Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 14 Mart 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
ABONE OL

14 Mart Salı Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Haftanın ilk Süper Loto çekilişinde sonuçlar canlı yayında açıklandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, bilet sorgulama işlemleri hız kazandı. İşte 14 Mart 2023 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika: Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 14 Mart 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda açıklandı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 14 Mart 2023 Süper Loto çekilişine ilişkin tüm merak edilenler...

14 MART 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

12 - 19 - 35 - 36 - 55 - 57

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sofranıza farklı lezzet katın! Ayvalı mercimek çorbası tarifi!
YAŞAM Sofranıza farklı lezzet katın! Ayvalı mercimek ...
500 yıllık saray yemeği iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
YAŞAM 500 yıllık saray yemeği iki ilçeyi karşı karşıya ...
Kurşun lahitte bulundu... Tam konumu gizli tutuluyor
YAŞAM Kurşun lahitte bulundu... Tam konumu gizli tutuluyor
Hurda metalden 500 kilo ağırlığında geyik heykeli yaptı
YAŞAM Hurda metalden yaptı... 500 kilo ağırlığında!
Bu tarifi denemeden geçmeyin! İşte kıyır kıyır kalburabastı tarifi!
YAŞAM Bu tarifi denemeden geçmeyin! İşte kıyır kıyır ...
Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı
YAŞAM Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı
Ürdün Kraliyet Ailesi'ne Yunan asıllı damat
YAŞAM Ürdün Kraliyet Ailesi'ne Yunan asıllı damat
Aslanlı Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor
YAŞAM Aslanlı Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor
25 yıldır kesmediği bıyıkları, 80 santimetreye ulaştı
YAŞAM 80 santimetreye ulaştı! Her hafta bu karışımı sürüyor ...
Kadınların terapistlere en çok başvurma nedeni: Evlilikleriyle ilgili şikayet ettikleri 4 sorun!
YAŞAM Kadınların terapistlere evlilikleriyle ilgili şikayet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.