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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 16 Temmuz 2024! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

        16 Temmuz 2024 Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

        Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar saat 21.30'da açıklandı. İşte 16 Temmuz 2024 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 21:38 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:38
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30'da canlı yayında açıklandı. Şans oyunuseverler gözünü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevirdi. İşte 16 Temmuz 2024 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

        16 TEMMUZ 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        23 - 27 - 28 - 35 - 42 - 45

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

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        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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