        Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 30 Aralık 2025 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        30 Aralık 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar 21.30'da açıklanıyor. İşte 30 Aralık 2025 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Giriş: 30.12.2025 - 21:52 Güncelleme: 30.12.2025 - 21:52
        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
        Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi haftanın ikinci çekilişi bugün yapıldı. Süper Loto sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler kazandıran numaralara çevrildi. İşte 30 Aralık 2025 Süper Loto sonuçları...

        30 ARALIK 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        6 - 34 - 35 - 36 - 56 - 57

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        Bayraktar Kızılelma'dan bir ilk daha

        Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik gerçekleştirilen test uçuşunu başarıyla tamamladı.Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de denendi

