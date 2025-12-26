Habertürk
        Son dakika: Suriye'de Humus kentinde bir camide patlama | Dış Haberler

        Suriye'de Humus kentinde bir camide patlama

        Suriye'nin Humus kentinde bir camide patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 26.12.2025 - 13:29 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:11
        Suriye'de bir camide patlama
        Suriye yerel kaynakları, Humus vilayetinde bir camide meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

        Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yerel yetkililer Reuters'e, patlamanın intihar bombacısı veya oraya yerleştirilen patlayıcılar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi.

