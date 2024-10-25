Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne darbe!
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde, PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."