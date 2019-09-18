Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan ilk açıklama geldi.

Cumartesi günü gerçekleşen saldırının ardından ilk kez Arabiya'ya konuşan Veliaht Prens, "Saldırılar sabotajlara karşı uluslararası kararlılığa yönelik bir testtir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistan'ın hava savunma sisteminin güçlendirilmesi için Güney Kore yönetiminden yardım istediği öne sürüldü. Yonhap'ın haberine göre, taraflar konuyla ilgili görüşmelerini sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

Daha önce Suudi Arabistan Kralı Selman, saldırıların küresel ekonomiye yapıldığını söylemiş ve saldırıların nereden geldiğine bakmaksızın Suudi Arabistan'ın kendini koruyabilecek güçte olduğunu söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te SİHA’larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.