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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ankara'da dehşet yaşandı! Taciz ettikleri öğrencileri araçla ezdiler!
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Başkentte vahşet! Taciz ettikleri öğrencileri araçla ezdiler

Ankara'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Başkentte yolda gördükleri lise öğrencilerini sözle taciz ettiği iddia edilen 4 zanlı, ardından da çocukların üzerine araba sürdü. Kan donduran olayda araç altında kalan 4 lise öğrencisi kız çocuğu yaralandı. Saldırıdan sonra kaçan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Son dakika: Ankara'da dehşet yaşandı! Taciz ettikleri öğrencileri araçla ezdiler!
Taciz ettikleri öğrencileri araçla ezdiler!
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DHA

Dehşete düşüren olay Çankaya ilçesinde meydana geldi. Dikmen Caddesi'nde yol üzerinde sarımsak satan Temel Y. ve arkadaşları, okul çıkışı evlerine gitmekte olan liseli 5 kız öğrenciye iddiaya göre laf attı.

DHA'nın haberine göre kısa süreli tartışmanın ardından lise öğrencileri, otobüs durağına geçti. Bu sırada Temel Y. ve arkadaşları, minibüsü kaldırıma çıkan öğrencilerin üzerine sürdü.

4 ÖĞRENCİ YARALANDI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda minibüsün çarptığı öğrencilerden E.Y., S.S.Ö., S.Ü. ve K.Y. düşerek, hafif yaralandı.

ZANLILAR KISA SÜREDE YAKALANDI

Öğrenciler, hastaneye kaldırılırken, Temel Y. ve arkadaşları minibüsle kaçtı. Polisin yaptığı çalışma sonucu kaçan Temel Y. ve 3 arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın görgü tanığı Eren Şahin, olayın okul çıkışında cadde üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Minibüste sarımsak satan kişiler, kızlara laf attı. Kızlarla o çocuklar arasında yolun bu tarafında tartışma çıktı, küfürleşmeler oldu. Daha sonra kızlar eve gitmek için yolun karşısındaki durağa geçti. Bu kişiler de 5 kızın üzerine minibüsü sürdü. Kızlardan 4'ü, minibüsün çarpması sonucu hafif yaralandı. Daha sonra sürücü minibüsle kaçtı. Minibüste bulunan diğer kişiler ise yaya olarak kaçtı. Kızlara biz müdahale ettik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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