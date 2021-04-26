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Son dakika: Tam kapanma ne zaman, hangi gün başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika kabine toplantısının ardından yurt genelinde tam kapanma kararı alındığını açıkladı. Erdoğan "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz." dedi

Son dakika: Tam kapanma ne zaman, hangi gün başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Koronavirüs salgını sürecinde vaka sayısının rekor seviyelerine çıkması nedeniyle yurt genelinde tam kapanma kararı alındı. Peki tam kapanma ne zaman başlayacak? Kabine toplantısı kararları neler? Yeni yasaklar neler? Tam kapanma ne zaman bitecek?

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni tedbirlere ilişkin, şunları aktardı:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

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