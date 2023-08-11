Atama kararları Resmi Gazete'de: Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar yapıldı. Bu kapsamda oyuncu Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görevlendirildi
Giriş: 11.08.2023 - 00:48
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Karayollar Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Gülşen atandı. Ömer Bulut, tekrar TOKİ Başkanlığı'na görevlendirildi.
AFAD Başkanlığına Okay Memiş atandı.
Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.
SGK Başkanlığına Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.
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