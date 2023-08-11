Atama kararları Resmi Gazete'de: Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar yapıldı. Bu kapsamda oyuncu Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görevlendirildi

Ajanslar Giriş: 11.08.2023 - 00:48 Güncelleme: 11.08.2023 - 00:51 facebook

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