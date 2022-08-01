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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Zonguldak'ta tanımadığı kadını yumrukladı! Dişlerini kırdı!
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Tanımadığı kadını yumrukladı! Dişlerini kırdı!

Zonguldak'ta 1 çocuk annesi Gamze Kavraz (34), sokak ortasında tanımadığı Ümit Kalmaz'ın (20) yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı darbe ile yere düşen Kavraz'ın ön dişleri kırıldı, yüzünde morluklar oluştu. Gözaltına alınıp, tutuklanan Kalmaz, savcılık ifadesinde, başka bir şeye sinirlendiğini belirterek, "Tanımıyorum. Yoldan geçen kadına vurdum" dedi

Son dakika haberi: Zonguldak'ta tanımadığı kadını yumrukladı! Dişlerini kırdı!
Tanımadığı kadını yumrukladı! Dişlerini kırdı!
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DHA

Zonguldak'ta, önceki gün Terakki Mahallesi Vatan Caddesi'nde, özel bir firmada sekreter olarak çalışan Gamze Kavraz (34), arkadaşını beklediği sırada parktan koşarak gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YERE YIĞILDI İKİ ÖN DİŞİ KIRILDI

DHA'da yer alan habere göre başına aldığı darbeyle yere düşen Gamze Kavraz'ın 2 ön dişi kırıldı, yüzünde morluklar oluştu. Gamze'nin tanımadığı saldırgan ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. İlk müdahale sonrası Gamze Kavraz, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Ümit Kalmaz (20) olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Kalmaz'ı yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kalmaz, getirildiği sırada bina önünde bekleyen Kavraz ailesinin saldırısına uğradı.

"BAŞKA BİR ŞEYE SİNİRLENDİM"

Polisin araya girmesi ile aile üyeleri sakinleştirildi. Ümit Kalmaz, savcılık ifadesinde başka bir şeye sinirlendiğini belirterek, "Tanımıyorum. Yoldan geçen kadına vurdum" dedi. Sabıka kaydı da bulunan Kalmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"DARBE ALDIM, KENDİMİ YERDE BULDUM"

Gamze Kavraz da ifadesinde, arkadaşını beklediği sırada Ümit Kalmaz'in kendisine vurduğunu söyledi. Şikayetçi olduğunu belirten Gamze Kavraz, "Bugün bana yapılan başka birine de çocuğa da yapılabilirdi. 9 yaşında tek başıma büyüttüğüm bir çocuğum var. Bana bir şey olsaydı, ona ne olurdu? Bilmiyorum.

"AĞZIM, BURNUM KAN İÇİNDEYDİ"

Allah'tan ucuz kurtuldum. Oturuyordum, arkamdan bir anda geldi, kafamdan darbe aldığımı hissettim. Kendimi bir anda yerde buldum, ağzım burnum kan içindeydi. Düşünce muhtemelen betona vurdum" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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