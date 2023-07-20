CHP YDK, Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta verecek CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK), Bolu Belediye Başkanı Özcan'la ilgili kararını gelecek hafta vereceği öğrenildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), raporlu olduğu için bugünkü toplantıya katılmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta yapacağı toplantıda verecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YDK'nin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.

Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı.

Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan'ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği, Özcan'ın savunmasının 26 Temmuz Çarşamba saat 13.00'te yapılacak YDK'de alınacağı öğrenildi.

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