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Haberler Gündem Son dakika: TBB'nin yeni Başkanı Sağkan, Habertürk TV'de
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TBB'nin yeni Başkanı Erinç Sağkan, Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtlıyor

Son dakika: TBB'nin yeni Başkanı Sağkan, Habertürk TV'de
HABERTURK.COM

Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtlıyor.

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Sağkan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Önceki dönem TBB, insan hakları konusundaki ihlallere suskundu. Çoklu baro olayı da bu konuda bir kırılma oldu.

Önceki dönem başkanı bizzat bu yasayı destekledi. Çoklu baroda 50 üyesi olan bir baronun 4, 21 bin üyesi olan İstanbul Barosu'nun ise sadece 8 delegesi var.

Bu baroların kuruluş süreçlerinde kamu kurumlarındaki avukatlara baskılar yapıldı. İnsanlar ekonomik olarak açlıkla sınanmaya çalışıldı. Delegeler üzerinde de baskı oluşturulmaya çalışıldı.

Seçimleri kazanmamız ile ilgili dün itibariyle kamuoyunda çok büyük bir algı ortaya çıktı. Bunu görüyoruz. Türkiye bir Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilmeye başlandı. Yargının gerekli görevlerini yerine getiremediği bir süreci yaşamaya başladık.

Sayın Feyzioğlu'nun da yargı eliyle oluşturulan hukuksuzluklara ses çıkarmaması da seçimlerde kaybetmesinde etkili oldu.

(Baro kuruluşunda usulsüzlük iddiası) Ankara 2 Nolu Baro hakkında kurucular kurulunda bazı isimlerin gerçekten avukat olup olmadıkları konusunda bile bir tartışma var. Biz bu listeyi gördük. Bu konuda titizlikle çalışmalarımızı yürüteceğiz. TBB yönetimine gelmemizle birlikte, burada 2 binin üzerinde avukatın olup olmadığı konusunda bir inceleme yapma şansımız olacak.

Çok sayıda baro, çoklu baroya karşı demokratik haklarını kullanıp bir tepki gösterdiler. Listemizi belirlerken de 22 Haziran ruhunu yansıtan bir çalışma gerçekleştirmeye çalıştık. Ben listeleri kendim belirlemedim. Örneğin Akdeniz Bölgesi kendi içerisinde bir çalışma yaptı. Diğer bölgeler de öyle.

Öte yandan bölgeler çalışmalarını yaparken, kadın ve erkek adayların sayısıyla ilgili bir kıstas gerçekleştirilmedi. Bu konudaki eleştirileri haklı buluyorum.

Son 8 yılda hukuk fakültesi sayısı ise yüzde 25 oranında arttı. Eğitimin niteliği de düştü. Ekonomik bir kaos da var. Temeli hak savunuculuğu olan mesleği bu felsefeden uzaklaştırmaya başladık. "

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