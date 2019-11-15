TCMB beklenti anketinde dolar tahmini düştü

TCMB kasım ayı beklenti anketini yayımladı. Reel sektör, finans sektörü ve aralarında öğretim üyeleri ve gazetecilerin de bulunduğu profesyonellerin olduğu 66 katılımcının yanıtladığı ankete göre yıl sonu enflasyonu yüzde 12,69'dan yüzde 12,18'e revize edilirken 6,05 TL olan dolar tahmini de 5.91'e indi.

2019 yılı Kasım ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 1,13 yerine yüzde 0,82 olurken, aralık ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,93 ve yüzde 0,72 olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ocak ayı beklentisi ise yüzde 1,26 olarak ortaya çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,69 iken, bu anket döneminde yüzde 12,18'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,18 iken, bu anket döneminde yüzde 10,46 oldu.

DOLAR KURU BEKLENTİLERİ

2019 yıl sonu dolar/TL beklentisinin bir önceki anket dönemindeki, 6,05 TL seviyesinden bu donemde 5,91 TL'ye gerilediği görüldü. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,41 TL ve 6,32 TL olarak gerçekleşti.

CARİ DENGE VE BÜYÜME BEKLENTİLERİ

2019 yılı cari işlemler dengesi beklentisi, bir önceki anket döneminde -0,9 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 0,6 milyar ABD Doları oldu. 2020 yılı cari işlemler dengesi beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla -12,8 milyar ABD Doları ve -13,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

2019 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 0,09'dan 0,3'e çıktı. 2020 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla yüzde 3,0 ve yüzde 3,1 beklenti ortaya çıktı.