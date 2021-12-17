Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Son dakika: 'TCMB'yi şaşkınlıkla izliyoruz'
ABONE OL

Bahçıvan: TCMB'yi şaşkınlıkla izliyoruz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz." açıklamasında bulundu.

Son dakika: 'TCMB'yi şaşkınlıkla izliyoruz'
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolarda devam eden yükselişin ardından beşinci kez doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu. Müdahale doların 17'yi Euro'nun ise 19 seviyesini aşması sonrasında geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz müdahalelerine karşı İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'dan "Merkez Bankası’nı şaşkınlıkla izliyoruz." açıklaması geldi

Bahçıvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz." ifadelerini kullandı


24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Merkez'den beşinci müdahale
İŞ-YAŞAM Merkez'den beşinci müdahale
'Markalarımız milli servetimizdir'
İŞ-YAŞAM 'Markalarımız milli servetimizdir'
KVKK'dan ticari ileti açıklaması
İŞ-YAŞAM KVKK'dan ticari ileti açıklaması
Kurulan şirket sayısı kasımda arttı
İŞ-YAŞAM Kurulan şirket sayısı kasımda arttı
Gümrük ceza tutarları ve fazla çalışma ücretleri yeniden belirlen
İŞ-YAŞAM Gümrük ceza tutarları yüzde 36.20 arttı
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesapta
İŞ-YAŞAM Tarımsal destek ödemeleri bugün hesapta
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
İŞ-YAŞAM Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Son dakika: Stokçuluğa karşı düzenlenen kanun teklifi kabul edild
İŞ-YAŞAM Stokçuluğa karşı düzenlenen kanun teklifi kabul ...
Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret yorumu
İŞ-YAŞAM "Asgari ücrette tarihi üçlü mutabakat"
Son dakika: İş dünyasından asgari ücret mesajı! İşverene 450 TL
İŞ-YAŞAM İş dünyasından asgari ücret değerlendirmesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.