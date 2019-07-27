Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Kurtbasan mevkiinde Ö.A'ya ait mısır tarlasına kenevir bitkisi ekildiği ihbarı aldı. Harekete geçen ekiplerce mısır tarlasında drone destekli yapılan aramada 400 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarlanın sahibi Ö.A. gözaltına alındı. Ö.A., "Yakalanacağım hiç aklıma gelmemişti" dedi.
YİNE MISIR TARLASI
AA'daki habere göre Çumra ilçesi Yeni Mahalle'de de, A.Y'ye ait mısır tarlasına ekilmiş 24 kök Hint keneviri ile 643 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan A.Y. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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