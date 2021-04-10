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HaberlerGündemGüvenlikSON DAKİKA! Teröre darbe: Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman ve Hewram Havraman Ayver kod adlı Hasan Mahmudi...
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Terör örgütünün sözde saha sorumluları etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlara son 15 günde iki büyük operasyon daha eklendi. Terör örgütünün kış üslenmesinden çıkan iki sözde saha sorumlusu etkisiz hale getirildi. Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman ve Hewram Havraman Ayver kod adlı Hasan Mahmudi kırmızı listeden silindi. Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, operasyonun detaylarını GAMER'den izledi

SON DAKİKA! Teröre darbe: Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman ve Hewram Havraman Ayver kod adlı Hasan Mahmudi...

Güvenlik birimleri son 15 gün içinde, kış üslenmesinden çıkarak araziye yayılmaya çalışan terör örgütünün çok önemli saha sorumlularını etkisiz hale getirdi. Eren-5 operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Bagok bölgesinde Hewram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi ile Eren-10 operasyonu kapsamında Şırnak Betler Dereler Domuz Dağı Bölgesi'nde Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman adlı terörist kırmızı listeden silindi. Bu iki operasyonda toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile birlikte geçen yıl ekim ayında faaliyete geçen Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)'ni gezdik ve operasyonlar hakkında yetkililerden bilgi aldık.

CARİ İSTİHBARAT ANALİZ EDİLİP KOMANDONUN TABLETİNE İNDİRİLİYOR

GAMER, kahraman güvenlik güçlerinin, teknolojik imkânları, izleme-takip sistemlerini ve araçları kullanarak terörle mücadelede sağladıkları başarıyı göz önüne seriyor. GAMER'deki görüntü istihbarat ve görüntü izleme merkezine, her türlü arazide 24 saat esaslı görev yapan İHA-SİHA cari verileri anlık şekilde akıyor. Görüntülerin süratle analizi yapılıyor ve stratejiye dönüştürüldükten sonra bölgede görev yapan operasyon birimlerine aktarılıyor.

Her türlü terörle mücadele operasyonu burada merkezi planlamayla yönetiliyor. Görüntü ve koordinatlar içeren operasyon bilgisi, sahada icrai birimlerin, komandoların ellerindeki tabletlere indiriliyor. Gerektiğinde Kara ve Hava Kuvvetleri'nden de destek alınabiliyor. Operasyonun aşamaları şöyle: Hava keşfi-gözetleme-hedef tespiti aşamalarından sonra hızlıca onay sürecine geçiliyor ve operasyon için düğmeye basılıyor. Alınan istihbarat çoğu zaman insan istihbaratı ile de teyit ediliyor. Bu yolla, terörle mücadelede sivil kaybının olmaması amaçlanıyor.



HAVA KEŞİF ARAÇLARI

İçişleri Bakanlığı'na bağlı operasyon birimlerinin kullandığı hava keşif araçları şunlar:

JİKU (Jandarma İstihbarat Keşif Uçağı) Super King Air B-350 (Beechcraft): 4 kişilik personel görev yapıyor.

Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı ve ANKA-S İnsansız Hava Aracı. Bunların dışında operasyonlarda mağara içlerini gözetleyen ya da etkisiz hale getirilmiş olan terörist üzerinde tuzaklamalara karşı yaklaşmalarda kullanılan küçük drone'lar.

Super King Air B-350'nin uydu bağlantısı da bulunuyor. Envantere yeni girecek olan Akıncı İHA'da da uydu bağlantısı yer alacak.

"TERÖR ÖRGÜTÜ EYLEM YAPAMAZ NOKTADA"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 12 ayrı bölgede Eren operasyonunun aynı anda devam ettiğini belirtirken, "Hem istihbarat hem teknolojinin insanlığa sunduğu araç gereci kullanıyoruz. Jandarma komandolarımız, polis özel harekat, korucular, yetişmiş personelimizin kahramanca mücadelesiyle terörle mücadelede çok güzel neticeler alındı" dedi.

Terör örgütünün eylem yapamaz noktaya geldiğini belirten Ersoy, "Kış boyunca saklandılar. Biz de 'elbet bir gün çıkacaklar' diye tepelerinde bekledik ve çıktıklarında etkisiz hale getirildiler" diye konuştu.

İKİ AKSTA HAREKETLENME

Karların erimesiyle kış üslenmesinden çıkan ve görünür olan teröristler Mardin Bagok ve Şırnak Bestler Dereler'de hareketlendi. Hava keşif unsurlarınca tespit edilen teröristlere zaten kış boyunca sahadan çıkmayan güvenlik güçlerince anında operasyon başlatıldı ve 2'si kırmızı 3'ü turuncu listede bulunan 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Eren-10 adlı Şırnak Betler Dereler Domuz Dağı Bölgesi'ndeki operasyon 5-8 nisan tarihleri arasında icra edildi. Bu operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Kış boyunca Yıldırım ve Eren operasyonları aralıksız devam ettirilmişti. Teröristlerle 7 Nisan'da arazide temas sağlandı. Yılda 3-5 kez temizleme için girilen bu sahadaki operasyona Jandarma Komandolar ile Polis Özel Harekat (PÖH) katıldı. Irak sınırına 30 kilometre, Şırnak'ın 16-17 kilometre doğusundaki bölgeden teröristlerin Botan sahasına aktarımı yapılıyor.

7'sinde sahaya çıkan 10 teröristin 4'ü, 8'inde ise kalan 6'sı etkisiz hale getirildi. Operasyonda Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman da öldürüldü. Fırat Şişman terör örgütünün Botan saha sorumlusu idi. Yetkililer, bu teröristin örgütünün kırsaldaki en üst düzey ismi olduğunu belirtiyor. Bu operasyonda ATAK helikopterleri de kullanıldı.

İRANLI TERÖRİST LİSTEDEN SİLİNDİ

Mardin Nusaybin Suağacı Deresi'ndeki operasyon ise 23 Mart'ta başladı. 6 teröristin etkisiz hale getirildi bu operasyonda, Hewram Havraman Avyer kod adlı İran asıllı Hasan Mahmudi adlı, örgütün Mardin sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi. Şöyle bir bilgiyi aktarmakta fayda var:

Operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazesi bölgede bırakılmıyor. Helikopterlerle alınıp adli işlem için götürülüyor. DNA analizi ve kimlik tespitinden sonra etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklanıyor. Sahada vurulan ancak cenazelerine ulaşılamayan teröristler, teyit edilmemiş bilgi olarak açıklanmıyor.

Yetkililer, örgütün eylem kapasitesinin çok azaldığını belirterek, "Şu anda yaşamaya çalışıyorlar. Kırsalda 3 bin olan terörist sayısı, 300'ün altına indi" bilgisini veriyor. Sonuç olarak;

- Örgüt hızla eriyor
- Eylem yapamıyor
- Katılım çok azaldı
- Örgütten kaçışlar artıyor

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