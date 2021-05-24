Ters yön dehşeti! Metrelerce havaya uçtular 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'de otomobil ile ters yönden ilerleyen motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, motosiklet üzerindeki gençlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Tüyler ürperten kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç kaza, Pamukkale ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Emre Can Görücü idaresindeki 20 F 6081 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, anayol üzerinden kaldırımı aşarak tali yola girdi. Otomobil bir süre sonra tali yol üzerinde ters yönde ilerleyen Deniz Çezik yönetimindeki plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Görücü, olayı yara almadan atlatırken motosiklet üzerindeki Ahmet Çezik ve Deniz Çezik ağır yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Çezik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Deniz Çezik'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.