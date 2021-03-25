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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı! - Haberler
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Son dakika haberler... Türk Hava Yolları'nın 2 uçağına bomba ihbarı!

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçaklarda inceleme yapılacağı öğrenildi

Son dakika: THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı! - Haberler
THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı!
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DHA

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stutgart'a sefer hazırlığı yapan iki yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine uçaklar güvenli alana alındı.

DHA'nın haberine göre, uçaklarda inceleme yapılacağı öğrenildi.

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