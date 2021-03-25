THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı!

THY nin \u0130stanbul Havaliman\u0131 ndan M\u00fcnih ve Stutgart a sefer haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 yapan iki yolcu u\u00e7a\u011f\u0131na bomba ihbar\u0131nda bulunuldu. \u0130hbar \u00fczerine u\u00e7aklar g\u00fcvenli alana al\u0131nd\u0131. DHA n\u0131n haberine g\u00f6re, u\u00e7aklarda inceleme yap\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri
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