        Son dakika: TIR, trafik ışıklarında motosiklet ile kamyona çarptı: 5 yaralı

        TIR, trafik ışıklarında motosiklet ile kamyona çarptı: 5 yaralı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR'ın trafik ışıklarında yavaşlayan motosiklete, ardından da kamyona çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Bursa’nın Orhangazi ilçesinde TIR’ın trafik ışıklarında yavaşlayan motosiklete, ardından da kamyona çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa kara yolu şehir merkezi geçişinde, eski kaymakamlık lojmanı kavşağında meydana geldi. Yalova yönüne giden Mustafa Can (64) yönetimindeki TIR, aniden yavaşlayan trafikte Suriye uyruklu Zakaria Alhamo Alshikho (43) idaresindeki motosiklete, ardından da trafik ışıklarında duran Durmuş Coşkun (50) yönetimindeki kamyona çarptı. Savrulan motosiklet TIR’ın altına girmekten son anda kurtuldu. Kazada, motosiklet sürücüsü, eşi ve 12 yaşındaki erkek çocukları ile kamyon ve TIR’ın şoförleri yaralandı.

        YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan TIR şoförü, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

