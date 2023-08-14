Son dakika haberi TMO silosundaki patlamada can kaybı arttı!
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahreden olayda ölü sayısı 2'ye yükselmiş oldu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait silolarda yaşanan patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu da yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre TMO'ya ait silolarda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, sabah saatlerinde tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Dayıoğlu'nun cenazesi, Derince ilçesinde toprağa verilecek. Patlamada ağır yaralanan Ekrem Kalkan da geçen hafta yaşamını yitirmişti.
Fotoğraflar: İHA