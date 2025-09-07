Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle başlattıkları "154 İlçeye 154 Okul" projesi kapsamında bu yıl 45 yeni okulu öğrencilerle buluşturacaklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle başlattıkları projeye ilişkin açıklama yaptı.

TOBB olarak, 81 ili eğitim tesisiyle donattıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "154 İlçeye 154 Okul" projesi kapsamında da bu yıl 45 yeni okulu, öğrencilerle buluşturacaklarını belirtti. Geçen yıl 43 okul açtıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 10 okulun inşaatının sürdüğünü, 56 okulun ise projelendirme aşamasında olduğunu kaydetti. Bugüne kadar 241 eğitim tesisini tamamladıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Heyecanlıyız, 45 yeni okulumuz açılıyor, gururluyuz. 241 eğitim tesisimizde, ders zili çalıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun. Evlatlarımıza başarılar diliyorum. Tüm okullar tamamlandığında, 307 eğitim tesisini ülkemize ve çocuklarımıza armağan etmiş olacağız. Çabamız ülkemizin yarınları, çocuklarımızın geleceği için."