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        Haberler Gündem SON DAKİKA TOKAT DEPREM | 19 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?

        Tokat ve Sivas'ta deprem! 19 Nisan Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak güncelleniyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli'nin yayınladığı veriler ile "Deprem mi oldu, şimdi nerede deprem oldu?" sorularına yanıt buluyor. Edinilen son bilgiye göre; Tokat Sulusaray'da biri 4.7 diğeri 4.1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. İşte, 19 Nisan 2024 Cuma bugün meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 07:58 Güncelleme: 19.04.2024 - 00:00
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        Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen en son depremlere her gün yenileri ekleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile sarsıntıların detayları belli oluyor. Sık sık yaşanan depremler sebebiyle tedirgin olan vatandaşlar için 19 Mart Cuma günü meydana gelen son dakika deprem haberlerini haberimizde derledik. İşte, 19 Mart 2024 son depremler verileri...

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        TOKAT'TA KORKUTAN DEPREM!

        AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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        SİVAS GÜRÜN SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:46'da Sivas'ın Gürün ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.56 km olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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