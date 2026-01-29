Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Trabzon'daki anız yangınında dumandan etkilenip hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Trabzon'daki anız yangınında dumandan etkilenip hayatını kaybetti

        Trabzon'da fındık bahçesinde anız yangını çıktı. Yangına müdahale eden ancak dumandan etkilenen 72 yaşındaki Şeref Muti, hayatını kaybetti. Yangına ilişkin inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:22 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anız yangını can aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trabzon’un Sürmene ilçesinde fındık bahçesinde çıkan anız yangınında dumandan etkilenen Şeref Muti (72), hayatını kaybetti.

        FINDIK BAHÇESİNDE YANGIN ÇIKTI

        DHA'daki habere göre olay; Trabzon’un Sürmene ilçesinde yamaç arazideki fındık bahçesinde dün akşam saatlerinde anız yangını çıktı.

        DUMANDAN ETKİLENDİ

        Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale eden Şeref Muti, dumandan etkilenip fenalaşarak, yere yığıldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Muti’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Şeref Muti'nin cenazesi, savcılık incelemesi ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yangına ilişkin inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Alaplı'da çayda telef olmuş tavuklar bulundu

        Alaplı'da çayda telef olmuş tavuklar bulundu

        #Son dakika haberler
        #trabzon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor