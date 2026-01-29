Trabzon'daki anız yangınında dumandan etkilenip hayatını kaybetti
Trabzon'da fındık bahçesinde anız yangını çıktı. Yangına müdahale eden ancak dumandan etkilenen 72 yaşındaki Şeref Muti, hayatını kaybetti. Yangına ilişkin inceleme sürüyor
Trabzon’un Sürmene ilçesinde fındık bahçesinde çıkan anız yangınında dumandan etkilenen Şeref Muti (72), hayatını kaybetti.
FINDIK BAHÇESİNDE YANGIN ÇIKTI
DHA'daki habere göre olay; Trabzon’un Sürmene ilçesinde yamaç arazideki fındık bahçesinde dün akşam saatlerinde anız yangını çıktı.
DUMANDAN ETKİLENDİ
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale eden Şeref Muti, dumandan etkilenip fenalaşarak, yere yığıldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Muti’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Şeref Muti'nin cenazesi, savcılık incelemesi ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yangına ilişkin inceleme sürüyor.